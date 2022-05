Vidange du lac de Warfaaz à Spa : la société de pêche évoque une catastrophe piscicole !

Le travail était particulièrement pénible en raison de la quantité de vase présente dans les eaux restant encore dans la cuvette : " le bilan est mauvais, déclare tout de go Serge Van Pevenage. Seule l’opération de sauvetage des carpes a connu une certaine réussite puisque nous avons pu en pêcher 111, mais pour les autres espèces, les pertes sont énormes ; on a perdu quasi tous les poissons, et au total, c’est 85 pourcents de pertes que nous devons déplorer. C’est la désolation, on peut parler de catastrophe piscicole". Si les carpes ont fort heureusement pu en partie échapper au désastre, ce n’est pas le cas des brochets, 10 sauvés seulement, des perches, des sandres et autres brêmes et esturgeons qui faisaient la richesse du lac : " les reports des opérations de pêche ont été fatals ; plus on reportait, plus on se dirigeait vers les premières chaleurs ce qui fut le cas ; l’eau s’est réchauffée ; on a eu les orages qui ont diminué drastiquement l’oxygène dissout qui restait dans l’eau, et les pompes de vidanges ont aspiré l’eau froide du fond ne laissant que l’eau chaude en surface ; le cocktail de ces trois éléments a causé la perte des poissons." Et d’ajouter : " Ce n’était vraiment pas la bonne saison pour vidanger le lac."

Quant à l’avenir, la Warfazienne et ses pêcheurs devront s’armer de patience ; la société espère reverser les carpes sauvées fin 2023 ou début 2024 ; pour les autres espèces, un planning de rempoissonnement sera réalisé sur cinq ans avec des déversements successifs de gardons d’abord (poissons de fourrage et de gros calibre), de sandres et de perches ensuite. Des truites seront également déversées dans le lac au printemps 2024 pour rendre le sourire aux pêcheurs.