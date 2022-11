Vidange du lac de Bambois : des milliers de poissons transférés vers un étang

Le Lac de Bambois (Fosses-la-Ville) vient de procéder à une opération de vidange telle que prévue dans le plan de gestion défini par la Région wallonne. L'eau a ainsi laissé la place à une vaste étendue de vase qui sera laissée à l'air libre pendant tout l'hiver. "L'objectif, c'est d'éviter l'envasement" explique Laura Mailier, chargée de communication pour le Lac de Bambois, "En fait, les vases vont être soit lessivées par les pluies, soit elles vont durcir et diminuer de volume et donc elles s'enlèvent de manière naturelle, on n'a pas besoin d'intervenir".

Conséquence de cette opération, plusieurs milliers de poissons ont été transférés vers un autre point d'eau à proximité. "Il y a des brochets, des tanches ou encore des gibèles" énumère Julien Jamme du département Nature et Forêt (DNF), "Les poissons sont remontés sur les berges, il y a un tri qui se fait et on fait des pesées de manière à pouvoir archiver et obtenir des informations sur la présence de tel ou tel espèce. Puis, la majorité est transportée vers le petit vivier, un étang où les poissons seront stockés provisoirement avant d'être remis dans lac de Bambois".

La vase restera ainsi exposée au grand air jusqu'en février 2023, date à laquelle l'eau reviendra de manière progressive en même temps que les poissons.

Des visites guidées seront organisées au Lac de Bambois chaque dimanche du mois de novembre pour informer le grand public sur cette opération de vidange.