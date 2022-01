"Vida Perfecta" : la comédie espagnole revient avec une deuxième saison sur Auvio

Vida Perfecta est une série espagnole créée par Leticia Dolera qui incarne également le premier rôle. Elle raconte le quotidien de trois amies qui se battent pour rester à flot dans leur vie bien compliquée. La saison 2 est à voir jusqu'au 18 septembre 2022 en intégralité et en version multilingue sur Auvio.

Que se passe-t-il pour Maria, Esther et Cristina dans cette nouvelle salve d'épisodes ?

Maria souffre dans sa nouvelle vie de mère célibataire et décide de s’inscrire sur une application de rencontres. Pour sauver leur mariage, Cristina et Pablo élargissent leurs horizons et tentent l’aventure du couple libre. Quant à Esther, elle vit un amour idyllique avec sa nouvelle compagne, Julia, qu’elle a décidé d’épouser.

Véritable série phénomène en Espagne, Vida Perfecta (ou Perfect Life) est une comédie dramatique qui raconte avec justesse et bienveillance les crises personnelles de trois femmes. Les amies vont peu à peu comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Racontée avec un humour mordant (un peu comme dans Fleabag), la série n'a aucun tabou et dévoile avec honnêteté et frontalité le quotidien de ces personnages féminins si authentiques, qu'on ne voit pas si souvent à l'écran.