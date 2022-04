Victory Brinker, la "plus jeune chanteuse d’opéra au monde", impressionnante dans l’air de la Reine de nuit de Mozart

Depuis une dizaine de jours, une vidéo d’une jeune chanteuse fait le buzz, tournant sur les réseaux sociaux. La jeune Victory Brinker, 10 ans, interprète de manière impressionnante l’air de la Reine de la Nuit de Mozart. Une jeune chanteuse qui se retrouve sous le feu des projecteurs, puisqu’elle vient officiellement de recevoir le titre de "plus jeune chanteuse d’opéra" au monde.

Comme on le dit, la valeur n’attend pas le nombre des années. Dans sa chronique La passion selon, Valentine Jongen aborde un sujet des vidéos de petits prodiges sur Internet. Que ce soit un petit pianiste de 6 ans s’apprêtant à jouer au Mozarteum de Salzbourg ou une prodige du violon de 7 ans impressionnante dans un concerto de Paganini, ces vidéos de jeunes prodiges pullulent sur internet.

Et ces derniers jours, c’est la vidéo de la chanteuse américaine Victory Brinker qui a fait le buzz. Du haut de ses 10 ans, la jeune chanteuse d’opéra interprète "Der Hölle Rache", issu de l’opéra "La Flûte enchantée" de W. A. Mozart. Une vidéo impressionnante mais qui suscite également de nombreuses questions.

Même si les enfants qui s’essayent au grand répertoire sont souvent très impressionnants, qu’en est-il de la question de l’interprétation : qu’est-ce que ces jeunes prodiges ont à dire musicalement parlant ?

Si c’est très impressionnant d’entendre une petite fille de 10 ans chanter l’air de la Reine de la Nuit on peut se demander si elle comprend les paroles, le contexte de l’œuvre, les enjeux du personnage ? Qu’a-t-elle à dire de neuf ? N’est-ce pas ce qu’on attend d’un interprète ?

Pourquoi ces enfants prodiges s’attaquent à ces œuvres très techniques : Par plaisir ? Le plaisir de passer des heures à travailler cette musique ? Ou pour faire plaisir à leur parent, à leur professeur… ?

Quoi qu’il en soit, Victory Brinker est sous le feu des projecteurs en ce moment, puisqu’elle vient de recevoir officiellement le titre de "plus jeune chanteuse d’opéra" au monde. Ce titre fait suite à sa participation au spectacle " Lights and Legends " au Pittsburgh Public Theatre en 2019. Victory Brinker aurait alors réalisé 8 performances professionnelles alors qu’elle n’était âgée que de 7 ans et 314 jours.

Victory Brinker s’est fait connaître grâce à 16e saison de l’émission " America’s got Talent ". en 2021.