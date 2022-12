"Victorieuses" de Safia Kessas et Camille Wernaers : mise en lumière de femmes aux parcours singuliers

D’interview en interview, Victorieuses offre à chacun de ces cinquante portraits des questions personnalisées. Nous sentons derrière ces lignes une volonté de les mettre en avant dans toute leur singularité. Nous assistons dès lors à des échanges riches, intimes et grandioses. Une question identique pour chacune d’elles revient à la fin des entretiens et a son importance, c’est celle des modèles. En pointant cette information, elles tissent, sans le savoir ou non, des liens entre nous. Les portes s’ouvrent, les chemins s’éclaircissent et les possibles deviennent plus clairs.

Non satisfaites de raconter leurs vécus à cœur ouvert, elles nous offrent aussi trois conseils. On retiendra entre autre ceux d’ Agnès Jaoui, actrice et réalisatrice, et Christine Vernay, vigneronne : "Refusez l’inacceptable" et "Prenez la liberté d’être, autorisez-vous à agir selon vos convictions et surtout faites-le avec passion".

Victorieuses peut se lire d’une traite mais on peut aussi faire durer le plaisir et picorer les histoires sur plusieurs jours afin de ne pas terminer ce livre un peu trop vite.

Victorieuses de Safia Kessas & Camille Wernaers, Éditions De Boeck, 224 pages, 2022.