Victoria utilise Instagram pour sensibiliser sur la transidentité

Tout se complique avec son papa. Quand Victoria lui annonce, il se sent secoué et ne comprend pas du tout. " Il pensait qu’on m’avait lavé le cerveau. Il a porté plainte contre ma maman et ma psychologue. C’était un drame, une cassure. " Petit à petit, Victoria reconstruit sa relation avec son père, une relation aujourd’hui heureuse et saine. " On a commencé à avoir des rapports plus humains. Il n’essaye plus de me donner une éducation qui ne me convenait pas. Pour l’anecdote, mon père a toujours voulu une fille. Il a eu ce qu’il voulait d’une certaine manière (rires) ! "

Sans oublier l’école. En rhéto, l’adolescente abandonne son deadname – le prénom assigné à sa naissance - et s’affirme avec son prénom social Victoria auprès de ses professeurs et de ses camarades de classe. La direction ne se montre pas du tout coopérative, en particulier en fin d’année. " Je n’avais pas encore changé de prénom sur mes papiers d’identité. Le directeur a donc décidé de ne pas utiliser mon prénom Victoria pour des documents et des cérémonies officielles. Du coup, j’ai été proclamée juste avec mon nom de famille. Mais j’avais mis ma plus belle robe et mes plus beaux talons pour montrer que ce n’était pas eux qui allaient m’arrêter ! "