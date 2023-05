Victoria's Secret renoue avec son défilé annuel, mais mise désormais sur l'inclusivité.

Quatre années après avoir annulé son mythique Victoria's Secret Fashion Show, entaché par diverses polémiques, la célèbre marque de lingerie annonce le retour de son défilé annuel sous un nouveau format plus inclusif, plus artistique et porté par un idéal de beauté plus ancré dans la réalité.

Exit les Anges longilignes et sculptées, place à un collectif de mannequins issues de divers horizons qui se réunira lors d'un évènement mode diffusé en live l'automne prochain et tentera de convaincre un public partagé entre euphorie et scepticisme.

Une véritable institution mise à mal en quelques mois seulement. Le Victoria's Secret Fashion Show a pendant plus de vingt ans électrisé le monde de la mode, et plus particulièrement de la lingerie, avant de se voir terrassé par les nombreuses polémiques qui ont entaché l'image de la marque. L'ultime édition orchestrée en 2018, avant que le défilé ne soit définitivement annulé, a d'ailleurs vu son audience chuter à 3,2 millions de téléspectateurs contre plus de neuf millions quatre ans plus tôt. En cause ? Une série de polémiques, un manque, sinon une absence totale d'inclusivité dans le casting et une concurrence bien plus avancée sur le plan de la diversité, Savage x Fenty, la marque de Rihanna, ayant justement été lancée en 2018.