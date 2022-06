"Victoria", la série historique britannique qui n'a rien à envier à "The Crown"

La comparaison entre la célèbre série The Crown et la méconnue Victoria est presque impossible à éviter. Toutes les deux se concentrent sur le règne exceptionnel de deux reines britanniques, issues de la même lignée. Lancées au même moment, elles n'ont pas bénéficié de la même couverture médiatique, sans doute en raison de l'énorme machine promotionnelle derrière The Crown, et de son intrigue plus contemporaine. Si Victoria a eu un franc succès au Royaume-Uni, elle a eu plus de mal à rencontrer son public à l'international. Pourtant, elle utilise la même recette : un bel équilibre entre souci du détail historique et nécessité du romanesque.

Les deux séries s'intéressent également à des thématiques féminines toujours pertinentes aujourd'hui, comme la difficulté pour une femme - qui n'était pas destinée à régner - à s'imposer dans un univers exclusivement masculin. Les nombreux points communs entre Elizabeth II et Victoria sont particulièrement surprenants quand on regarde les deux séries, notamment leur inépuisable volonté à rester maître de leur destin.