Lors de son audition à l’aveugle, elle a interprété " Aimer à mort " de Louane, une artiste qu’elle affectionne tout particulièrement et qu’elle rêve de rencontrer. Tout comme, Alice on The Roof qu’elle a découvert récemment, et dont elle est devenue très rapidement, fan. Victoria a vécu un moment dont elle se souviendra toute sa vie lors de sa prestation. Alice on The Roof, une de ses chanteuses favorites, s’est retournée et l’a complimenté sur sa performance :

Tu as tout d’une grande chanteuse, tu m’as raconté une histoire exceptionnelle, je crois en toi ! – Alice on The Roof.