Victoria De Angelis, la bassiste de Maneskin

Victoria De Angelis, née en 2000, est originaire de Rome. Elle commence à jouer de la guitare à l'âge de 8 ans. Elle fréquente une école de musique et apprend aussi la basse. C’est elle qui propose le nom Maneskin, qui signifie clair de lune, en Danois. Un hommage à sa maman danoise décédée trop tôt d’un cancer. Très active sur les réseaux sociaux Victoria cumule 4 millions de followers sur Instagram. Avec son style culotté, rock, parfois métal et ses choix stylistiques inspirés du glam rock, elle séduit. Avec elle la relève "Ladies in Rock" est plus qu’assurée ! Victoria déclare qu’elle n’a jamais aimé les conventions sociales et que, enfant, elle souffrait des préjugés de ses pairs : " À l’âge de six ans, je ne pouvais déjà pas tolérer les distinctions entre hommes et femmes. J’ai toujours eu des idées bien arrêtées sur la façon dont je voulais être. Enfant, je refusais les choses typiquement prédéfinies, et on se moquait de moi parce que je patinais, je jouais au foot, je ne portais pas de jupes, je me donnais la chance d’être comme je le voulais. J’ai un peu souffert, mais j’ai eu le courage d’être celle que je devais être ; moi. "