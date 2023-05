Victoria De Angelis, de Måneskin, regrette que l'Italie soit "encore très conservatrice" au sujet de l'homosexualité

La bassiste de Måneskin, Victoria De Angelis, a expliqué que son pays d'origine, l'Italie, est encore "très conservateur" en ce qui concerne l'homosexualité, et a expliqué avoir été mise dans une position inconfortable parce qu'elle sortait avec des femmes.

Lors d'une nouvelle interview, la jeune femme de 23 ans a expliqué que les attitudes traditionnelles sont encore répandues dans la société et que cela l'a affectée en tant que musicienne ouvertement homosexuelle.

Née dans la Cité du Vatican, à Rome, Victoria De Angelis a déclaré que sa sexualité avait attiré une attention non désirée dans son pays d'origine et que les habitants de ce pays la mettaient "mal à l'aise" en ce qui concerne ses relations.

"Je me souviens que lorsque j'ai commencé à sortir avec des filles, j'ai senti que les gens me dévisageaient", a-t-elle confié à The Big Issue (via Music-News). "Ces choses peuvent vraiment vous mettre mal à l'aise, même si ce n'est pas si grave comparé à ce que vivent d'autres personnes. Mais j'aimerais que ce soit considéré comme tout à fait normal".

Plus loin dans l'interview, elle a aussi expliqué qu'elle espérait un changement et que les jeunes générations apprennent à leurs aînés à mieux accepter la communauté LGBTQ+.

"L'Italie est encore très conservatrice", a-t-elle déclaré. "C'est un pays très catholique et beaucoup, beaucoup de gens croient encore, à cause de cela, que c'est un péché d'être homosexuel. C'est pourquoi de nombreuses personnes n'arrivent toujours pas à l’accepter. "

"Mais j'espère que les jeunes générations ouvriront davantage leur esprit et que, même si elles sont religieuses, elles pourront apprendre à être plus respectueuses et tolérantes envers les personnes qui ont leur propre sexualité. Je pense que c'est une étape qui commence à être franchie en Italie, mais il faudra encore du temps."

Elle poursuit en expliquant que Måneskin s'efforce de créer un environnement sûr et tolérant pour ses fans, quelle que soit leur identité de genre ou leur sexualité.

"Nous sommes pour la liberté. Nous aimerions vivre dans un monde plus respectueux, où tout le monde peut être en sécurité et autorisé à être qui il est, sans avoir à faire face au racisme, à l'homophobie, à la misogynie ou à la violence sous quelle que forme que ce soit. Nous voulons faire passer le message qu'il faut croire en soi et trouver le courage d'être qui l'on est. Mais aussi... ces putains d'idiots devraient arrêter de se comporter comme des cons, vous savez !".

Le groupe est passé par chez nous en mars dernier, retrouvez ici les impressions de Laurent Rizzo sur ce concert !