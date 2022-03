Victoria Borisova-Ollas, un langage sonore séduisant, chatoyant, original et novateur

Dans toutes ses partitions, son langage sonore est particulièrement séduisant, chatoyant, original et novateur. Elle fait ressortir des espaces acoustiques d’une grande beauté et explore les sonorités de l’orchestre avec beaucoup de raffinement.

En témoigne par exemple cette œuvre pour orchestre intitulée "Avant que naissent les montagnes", une partition commandée en 2005 par l’Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart. Une œuvre qui reflète l’intérêt de Victoria Borisova-Ollas pour les Psaumes de la Bible. La source de cette partition est le Psaume 90, une fervente prière de Moïse qui salue la puissance d’une entité supérieure.

La compositrice explique que lors de l’interprétation de l’œuvre, les principaux instrumentistes de bois solistes quittent un moment donné leur siège et se rendent à des lutrins séparés, placés devant l’orchestre. Vers la fin de l’œuvre, ils rejoignent le groupe des bois. Il y a donc un déplacement des sonorités dans l’espace, et tout un jeu de nuances et de coloris qui en découle et qui dévoile les talents d’orchestratrice virtuose de Victoria Borisova-Ollas. Nous découvrons cette œuvre, dans la version de l’orchestre philharmonique Royal de Stockholm dirigé par Martyn Brabbins.