Victoria Beckham pesée en direct à la télé : Elle accuse Chris Evans

Dans les années 2000, les médias faisaient une réelle fixette sur la silhouette de Victoria Beckham. En plus des surnoms "Posh Porcinet" et "Squelettique Posh", la maman de Brooklyn, Roméo, Cruz et Harper a dû faire face à des photos où des flèches pointaient les parties de son corps sur lesquelles les médias estimaient qu’elle devait travailler.