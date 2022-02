Voici le plat que Victoria Beckham mange tous les jours depuis 25 ans

Lors d’une interview, David Beckham s’est confié sur le régime alimentaire de sa femme. L’ex-Spice Girl mange la même chose tous les jours depuis 25 ans : du poisson grillé et des légumes à la vapeur.

Alors que l’ancien footballeur professionnel évoquait son amour pour la bonne nourriture et le bon vin, il a dévoilé que Victoria Beckham ne partageait pas la même passion que lui. " Depuis que je l’ai rencontrée, elle ne mange que du poisson grillé et des légumes à la vapeur. Elle ne s’en écarte que très rarement" a-t-il évoqué. La seule incartade que la styliste et femme d’affaires s’est permise, c’était lorsqu’elle était enceinte d’Harper. David a ajouté : " C’est une de mes soirées préférées. Je ne sais plus ce que c’était mais je sais qu’elle n’en a plus jamais mangé depuis ".

Victoria avait déjà fait part de ses habitudes alimentaires très strictes. Elle ne mange pas de viande, ni d’aliments cuits à l’huile ou au beurre, ni de plats en sauces et ni de produits laitiers. Son seul péché mignon est un morceau de pain complet grillé saupoudré d'un peu de sel.