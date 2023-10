Agée de 10 ans, Victoria est passionnée de musique grâce à son papa qui joue de la guitare, basse et batterie et qui lui a transmis sa fibre artistique. C’est donc un peu grâce à lui qu’elle joue de la guitare électrique depuis maintenant deux ans. Elle fait également du chant d’ensemble à l’école et a récemment commencé des cours de danse Hip-Hop. Après avoir assisté à la finale de The Voice en 2022, Victoria a pris la décision de s’inscrire à l’édition Kids de cette année.



Elle a choisi d’interpréter la chanson "Aimer à mort" de Louane et a donc eu la chance de rejoindre l’équipe d’Alice on The Roof, une artiste qu’elle admire beaucoup.