Victor Wembanyama pourrait "faire partie des plus grands", estime le patron de la NBA

À la veille du match de NBA délocalisé à Paris entre Détroit et Chicago, le patron de la Ligue nord-américaine de basket Adam Silver a estimé face à la presse mercredi, tout en prenant "des précautions", que l'espoir français Victor Wembanyama avait "le potentiel" pour "faire partie des plus grands".

Question : Que pouvez-vous nous dire à propos de Victor Wembanyama (19 ans, 2,21 m) ? On a l'impression qu'il fait déjà partie de la NBA...

Réponse: "Je veux prendre des précautions avec ce jeune homme, parce que, tout espoir qu'il est, il n'a jamais mis les pieds sur un parquet de NBA, il n'a même pas encore été +drafté+, et on lui colle déjà l'étiquette de grand joueur. C'était pareil avec LeBron (James), mais bien sûr, il a confirmé par la suite qu'il ferait partie des plus grands. Victor a tout le potentiel pour être à ce niveau. Maintenant, on ne vit plus la même époque que lorsque LeBron a débarqué en NBA (en 2003). Il est déjà venu récemment aux États-Unis pour jouer contre une équipe de G-League (antichambre de la NBA, NDLR). Je crois qu'il se sent déjà dans la famille, et j'ai hâte de lui dire bonjour demain. Je sais, d'après ce qu'on me dit, qu'il n'est pas seulement un grand joueur mais un jeune homme très bien, très intelligent, très impliqué. Quand je le verrai, je lui dirai d'y aller étape par étape, même si c'est cliché. Je suis incroyablement impressionné, il sait qu'il doit travailler sur son corps, son jeu, devenir plus mature en tant que joueur. D'ailleurs, Earvin +Magic+ Johnson sera au match de demain et il m'a dit qu'il avait hâte de lui serrer la main. Il y a une grande tradition dans la Ligue des meilleurs joueurs prenant sous leur aile les plus jeunes."