Victor Wembanyama, la “licorne” qui fait rêver toute la NBA… quitte à lui faire perdre la tête

Mais celui qui mesurait 1m80 à… dix ans n’a pas peur. De la confiance en lui, il en a. Et il en a toujours eu : "Depuis toujours, j’ai l’impression d’être un peu spécial. J’essaie d’être original dans tout ce que je fais et c’est quelque chose qui me suit partout : sois original, soit unique. Je ne sais pas vraiment l’expliquer. Je pense que je suis né comme ça" expliquait-il il y a quelque temps.

Une déclaration qui, dans la bouche de beaucoup, aurait pu paraître présomptueuse, voire un tantinet arrogante, mais qui, chez Wembanyama passe tout seul et confirme une chose : à 18 ans, il a cette détermination, ancrée au fond de lui, qui lui permet de se démarquer des autres. Et de filer vers son rêve le plus fou : jouer en NBA.

Une NBA qu’il va découvrir dès la saison prochaine. A 19 ans, il fera le grand saut l’été prochain, cela ne fait plus aucun doute. D’abord outsider, il est vite devenu le grandissime favori pour être le #1 de la prochaine draft. Depuis, toutes les franchises rêvent de mettre le grappin dessus. Outre-Atlantique, il se murmure d’ailleurs déjà que de nombreuses franchises vont volontairement balancer leur fin de saison pour dégringoler au classement et espérer pouvoir… picker en 1e position (les pires franchises de la saison précédente choisissent en 1e lors de la draft qui suit).

Un sabotage en règle, pas forcément dans l’esprit sportif, mais qui illustre terriblement bien la hype bondissante qui entoure Wembanyama. Un talent générationnel, sorte d’ovni polyvalent alliant taille, envergure, tirs à trois points et dextérité, qu’on n’a quasiment jamais vu en NBA auparavant.

La hype est énorme. La NBA songe même d’ores et déjà à acquérir les droits du championnat français cette saison pour montrer Wembanyama à l’œuvre et faire monter la sauce. Avant même de mettre un pied sur les parquets, Wembanyama est donc déjà unique dans l’esprit du public. A lui de confirmer. Jamais des plus aisés…