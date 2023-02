Victor Wembanyama confirme sa volonté de jouer le Mondial 2023

"Ma volonté c'est d'être en équipe de France cet été": Victor Wembanyama, jeune star du basket français, s'est montré catégorique mardi en vue du Mondial organisé en fin d'été.

"Je n'ai pas du tout envie de passer à côté de cet événement", a expliqué l'intérieur de 19 ans, grand favori pour le choix N.1 de la prochaine draft NBA prévue au début de l'été et dont la présence pourrait être remise en cause en fonction de la franchise qui l'accueillera.

Wembanyama (2,21 m), qui évolue pour l'instant à Boulogne-Levallois sous les ordres de son coach en sélection Vincent Collet, compte deux sélections avec les Bleus et fait déjà figure d'incontournable avant le déplacement en République tchèque jeudi et la réception de la Lituanie dimanche dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2023.

La France est déjà qualifiée pour la compétition qui se déroulera en Indonésie, aux Philippines et au Japon du 25 août au 10 septembre.

"J'espère apprendre le plus possible de ce Mondial pour préparer les JO", a souligné le meilleur marqueur d'Elite lors d'un point presse, à un an et demi du rendez-vous olympique français.

"Les décisions se feront plus tard, peut-être qu'il veut aujourd'hui, mais peut-être qu'il voudra moins dans un mois ou dans deux mois", a tempéré Boris Diaw, manager général de l'équipe de France.

"Je pense qu'il faut attendre; au moment de faire la sélection, il faudra des réponses fermes (...) mais on ne demande pas aux gens de se positionner fermement à cette date", a ajouté l'ancien cadre des Bleus.