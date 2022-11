Victor Wembanyama, après sa première avec les Bleus, affiche ses ambitions : "J’ai l’intention d’être numéro 1 de la draft 2023"

Victor Wembanyama, la star du basket français et probable prochain numéro un de la draft a vécu sa première sélection avec les Bleus ce vendredi soir face à la Lituanie (victoire 90-64). Au-delà de la rencontre, rarement un engouement aura accompagné un si jeune joueur. Le joueur a accordé un entretien au journal L’Equipe.

Ne cherchez pas très loin. La prochaine grosse star du basket européen et mondial se trouve en France. Du moins, c’est ce que toute la France espère. Victor Wembanyama, après un début de saison tonitruant tant en championnat que lors de son passage pour des rencontres à Las Vegas, a disputé ses premières minutes sous le maillot national chez les grands.

L’équipe de France de basket a signé une large victoire (90-65) qui lui permet de faire un grand pas vers le Mondial-2023. Pour sa première cape à 18 ans, Wembanyama a répondu présent, passé proche du double-double (20 pts à 6/13, 9 rebonds en 24 minutes).

"J’ai cette fibre pour le maillot national depuis les équipes jeunes. La motivation est encore plus grande. Se battre pour ton pays, cela te donne une énergie supérieure, intérieure. J’espère apporter de la fraîcheur, de la présence. La première chose sera de s’adapter au niveau. Après, l’objectif, avant ma performance, est toujours de gagner, peu importe la manière", explique le joueur au journal L’Equipe.

Si pour Victor, c’est une première, le joueur a déjà un vécu chez les jeunes, notamment avec une finale de Coupe du monde perdue face aux USA, malgré une belle performance : "Cette défaite, j’y ai pensé tous les jours depuis ce 11 juillet 2021. Je n’avais jamais été aussi impliqué dans une équipe, une compétition. Quand tout s’écroule en un instant (sorti pour cinq fautes avant la fin du match) alors que tu touches ton rêve du doigt, c’est dur. Rien que d’y repenser, ma mâchoire se serre. C’est un regret, une case pas comblée à l’intérieur de moi, que je dois réparer. J’ai obtenu beaucoup de trophées individuels chez les jeunes – meilleur contreur de ci, All-Star de ça… C’est bien, mais je ne peux pas me sentir accompli, être fier, si mon équipe perd. Parce que, simplement, je n’aime pas qu’il y ait quelqu’un au-dessus de moi. Mais alors pas du tout (sourire)."

Personne au-dessus de lui. Voilà qui est dit. Pour ce joueur qui admire Michael Jordan mais aussi le regretté Kobe Bryant, c’est deux modèles devraient lui servir pour accomplir ses objectifs :

"Je reste à ma place de jeune de 18 ans, le plus humble et fidèle à moi-même possible. Mais j’ai des ambitions et plus que de la confiance, j’ai foi en moi-même. Je m’inspire de grands joueurs, dans l’idée de créer ma propre philosophie, mon jeu, quelque chose de nouveau. Et je n’ai aucun doute sur le fait qu’en choisissant le bon chemin, avec mes racines uniques, je pourrai accomplir mes objectifs. Quand ma volonté de jouer en NBA s’est affirmée, j’ai vite eu aussi envie de gagner un titre. Je peux aussi partager que j’ai l’intention d’être numéro 1 de la draft 2023. Je ne m’attends pas à autre chose ou à moins, parce que je sais que je bosse pour."

Les Bleus, qui passent en tête du groupe K (16 pts), valideront leur billet pour le Mondial (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon), en cas de succès lundi à Pau contre la Bosnie-Herzégovine.