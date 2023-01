Victor Wegnez optimiste après le succès des Red Lions : "Pas super bien mais de bon augure"

Le défenseur du Racing Club analyse ensuite l’évolution – positive – de cette confrontation. "On n’a pas créé beaucoup offensivement en première période. Nos adversaires non plus, donc c’était positif. En deuxième période, on a arrêté de forcer avec de longues balles dans le centre. On a joué un peu plus 'stick à stick' et physiquement on a pris le dessus en nous montrant efficaces offensivement et défensivement", poursuit Wegnez, optimiste en vue de la suite du tournoi.

"En 2018, on n’avait pas super bien commencé non plus (victoire 2-1 contre le Canada). Là face à la Corée, on ne joue pas forcément notre meilleur match mais au final on gagne 5-0. On n’a pas encaissé, on en a marqué 5, nos attaquants en ont planté 3. C’est de bon augure", estime-t-il.

Il faudra en tout cas répondre présent dès le prochain match, prévu mardi contre l’Allemagne, adversaire N°1 des Red Lions dans cette poule. "Si on arrive à prendre les trois points contre l’Allemagne, on sera en bonne position pour terminer premier de groupe."

"On ne calculera pas", promet-il encore alors que nos hockeyeurs risquent d’affronter l’Angleterre ou l’Inde ("deux équipes qui se valent") au tour suivant.

Le match Allemagne-Belgique, le 17/1 à 14h30, est diffusé sur VOOSport.