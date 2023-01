Victor Wegnez lors du retour des Red Lions : "On avait l’habitude de rentrer au pays avec un sentiment un peu plus glorieux"

Après leur deuxième place lors de la Coupe du monde de hockey en Inde, les Red Lions sont de retour ce mardi en Belgique. Entre fierté et déception, les sentiments sont partagés du côté des joueurs et de leurs proches. Deux jours après cette défaite en finale, Victor Wegnez s'est exprimé sur cette performance : "C’est toujours un peu dur. On avait l’habitude de rentrer au pays avec un sentiment un peu plus glorieux. Au final, la fierté va prendre le dessus petit à petit en se disant qu’on a joué une nouvelle finale de Coupe du monde même si on n’a pas pu mettre la Belgique sur la plus haute marche du podium." Malgré ce sentiment mitigé, cette génération rentre encore plus dans l’histoire du sport belge grâce à cette deuxième place et ce palmarès digne des plus grands.