Victor Wegnez heureux d’avoir la Coupe du monde à domicile : "En 2019, jouer à domicile, ça a aidé lors de la remontada face à l’Allemagne"

La Belgique organisera la Coupe du monde de hockey en 2026 avec les Pays-Bas. Une bonne nouvelle pour notre pays, mais aussi pour nos deux équipes nationales comme l’ont confirmé les joueurs.

Après l’Euro 2019, la Belgique va pouvoir à nouveau suivre de près ses deux équipes nationales de hockey en 2026 avec la Coupe du monde.

"Je suis super contente, c’est une super nouvelle pour le hockey belge, les fans et l’équipe", explique Ambre Ballenghien au micro de Christophe Reculez.

"C’est particulier de jouer à la maison et on voudra faire un résultat, d’autant plus que c’est devant tout le pays. Il y aura beaucoup plus de supporters pour nous, ce sera un sentiment spécial d’essayer d’aller loin dans un tournoi qu’on joue à la maison. Et ça donne une motivation en plus."

Pour Victor Wegnez, "on n’a pas l’habitude de jouer souvent des compétitions devant notre public. En 2019 à l’Euro, ça a été une consécration avec le titre de champion d’Europe dans un stade comble. A voir comment cela va s’organiser avec les Pays-Bas."

2019, effectivement, le public belge avait répondu présent. Et en 2026, ça devrait être encore le cas. Un soutien important comme le confirme Victor : "C’est complètement différent. On n’a pas l’habitude d’avoir ça. Le seul tournoi qu’on a joué c’est en 2019 et ça a permis de faire cette différence et la remontada contre l’Allemagne. Ça permet de se motiver. Et j’espère que les phases finales seront en Belgique."

Seul ombre au tableau, le stade national de Wavre qui n’est pas encore fini et dont on se demande s’il le sera un jour. "On espère enfin qu’un pays comme la Belgique puisse avoir un grand stade national surtout que le hockey belge continuer d’évoluer" explique Ambre.

Et Victor Wegnez de conclure : "Pour le hockey belge, si on ne va pas à Wavre, ce serait mauvais pour l’image. Et puis, il est temps d’avoir des infrastructures dignes de ce nom avec un stade national. Il faut diversifier les endroits en Belgique."