Victor Wegnez après la défaite en demi-finale de l’Euro : "Je relance les Pays-Bas tout seul"

La déception était énorme après la défaite face aux Pays-Bas en demi-finale de l’Euro. Dominateurs durant une grande partie de la rencontre, les Belges se sont finalement inclinés face à des Néerlandais très efficaces. " La déception est grande parce que je pense que l’on était meilleur aujourd’hui ", explique le défenseur Arthur de Sloover. " Le sport est parfois dur. Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. On avait un plan qui a très bien fonctionné. Mais on leur a un peu donné la victoire suite à nos erreurs. Mais on est une équipe. On gagne et on perd ensemble ".

En effet, si les Red Lions ont été dominateurs (surtout en première mi-temps), ils n’ont pas su creuser l’écart lors de leur temps fort. Ensuite, ce sont trois buts qui ont été offerts aux Néerlandais suite à des erreurs individuelles. " Je vais revoir l’action une centaine de fois et je me dirai que j’aurais dû mieux faire ", reconnait le médian Victor Wegnez, auteur malheureux de la première erreur.

" C’est frustrant parce que je n’ai pas l’habitude de ça. Je suis dégouté pour moi-même et surtout pour l’équipe. On a aussi eu l’occasion de mener 2-0 et on n’arrive pas à faire le break qui aurait sans doute achevé notre adversaire. Mais avec des " si ", on refait l’histoire. Une chose est cependant certaine : Je relance les Pays-Bas tout seul. J’espère que cela me rendra plus fort mais, pour le moment, cela me casse les c… C’est horrible. Mais on va ressortir plus grand de ce genre de tournoi "

Un tournoi qui n’est pas encore terminé puisqu’il y a une médaille de bronze à aller chercher.

" Ça va être dur parce que l’équipe est très déçue. On était prêt à disputer une finale. En plus, on ne pourra pas tenter de se qualifier pour les JO (NDLR : le champion d’Europe validera son ticket pour Paris. Les Red Lions devront par contre disputer un tournoi qualificatif en janvier prochain). On va devoir se reconcentrer. Cela reste une médaille de bronze. On va se préparer mentalement mais cela ne va pas être facile ", reconnait Arthur de Sloover.