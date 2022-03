Victor Lanoux la Brocante

En 1961, il rencontre Pierre Richard. Les deux hommes se lient d’amitié et forment un duo comique qui va écumer les cabarets de la rive gauche. Victor Lanoux s’illustre aussi sur les planches. De 1964 à 1969, il joue au théâtre national populaire différentes pièces, d’Hamlet à " La résistible ascension d’Arturo Ui ". Il collabore aussi régulièrement avec l’acteur et metteur en scène, Georges Wilson, le papa de Lambert Wilson. Entretemps, il est aussi au cinéma. En 1965, il est à l’affiche de " La vieille dame indigne " de René Allio. Mais c’est en 1973 qu'il déboule au cinéma comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le grand public le découvre dans le rôle d’un des fils de Gaston Dominici, dans " L’affaire Dominici " de Claude-Bernard Aubert aux côtés de Jean Gabin. Par la suite, les rôles s’enchaînent pour l’acteur qui tourne jusqu’à quatre films par an. En 1975, il joue avec son réalisateur fétiche, Yves Boisset. Il tient le rôle d’un personnage bourru et antipathique dans " Dupont Lajoie " et récidive dans " Folle à tuer ". Cette année-là, il tient aussi le rôle principal dans " Cousin, Cousine " de Tacchella où le public découvre la facette sensible et sensuelle de l’acteur. Victor Lanoux obtient d'ailleurs pour ce rôle, le César du meilleur acteur. En 1976, il rejoint les copains Rochefort, Brasseur, Bedos dans " Un éléphant, ça trompe énormément " d’Yves Robert qui le dirigera encore dans " Nous irons tous au paradis " et " Le bal des casse-pieds ". On le voit aussi dans " La carapate " de Gérard Oury, dans "Louisiane" de Philippe de Broca ou encore dans " Le lieu du crime " d’André Téchiné. Il décide aussi de s’impliquer dans la production et la réalisation. Il crée " Les Films de la Drouette" et produit le premier film de Peter Kassovitz : " Au bout du banc ". Et à partir de 1999, il incarne le personnage principal dans la série télévisée, " Louis la brocante ", rôle qu’il tiendra pendant treize saisons et qui battra des records d’audience. Avec en moyenne quatre millions de téléspectateurs, France 3 fait de Victor Lanoux un incontournable de la chaîne. Il entre aussi dès 2006 dans la peau d’un héros d’une autre série, " Commissaire Laviolette ". En 2007, victime d’un AVC, Victor Lanoux se réveille paraplégique. Au terme d’une longue convalescence et d’une intense rééducation, il reprend son rôle de Louis la brocante. Il publiera en 2014, le récit de son parcours dans " Deux heures à tuer au bord de la piscine. Victor Lanoux, acteur dans plus de 40 films au cinéma, dans 25 téléfilms, comédien à 20 reprises sur les planches et à jamais Louis la brocante dans le cœur des téléspectateurs s’éteint à l’âge de 80 ans le 4 mai 2017, des suites d’un AVC.