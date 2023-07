Victor Lafay, l’invité de dernière minute et la belle surprise du début de Tour

Et si ce jour-là il est dans le grupetto, Lafay est bien un grimpeur. Son palmarès pro en atteste. Avant de jouer les finisseurs sur les bords de l’Atlantique, il a systématiquement gagné au sommet. Homme de coup, Lafay se révèle au grand public sur le Giro 2021. Il a 25 ans et se montre le plus costaud de l’échappée dans la 8e étape Guardia Sanframondi. Il lève ensuite les bras sur l’Arctic Race of Norway au bout d’une côte de 5 kilomètres avec des passages à plus de 10%. Il remet ça en début d’année à Montfaucon sur la Classic Grand Besançon Doubs.



Ses côtes raides, relativement courtes, c’est son kif, là où il s’exprime le mieux. Ce n’est pas un hasard s’il a terminé 6e de la Flèche Wallonne cette année où s’il a suivi le duo Vigo/Pogi dans Pike.



A son profil de puncheur/grimpeur, on peut ajouter un certain sens tactique. Son attaque dans le final de la 2e étape du Tour est préméditée. "Ça roulait vraiment à fond. Alors je me suis dit 'dès que ça se pose, j’attaque'. Ça s’est posé à peu près au kilomètre […] Je voyais la ligne, je me disais 'putain, je vais me faire bouffer, je vais faire bouffer'." Mais Packman van Aert n’a pas pu le gober. Et le statut de Lafay a changé aux yeux du grand public.



Lui qui ne se rêvait pas pro, garde les pieds sur terre. Même s’il sent qu’il monte en régime. "Je vois à l’entraînement que je suis de mieux en mieux. Je gagne 5-10% chaque année, c’est un truc de fou. Si je continue comme ça, je vais aller sur la lune !", s'emballe-t-il enivré par sa victoire. Il s’empresse de dire que c’est une blague. De la fougue mais contrôlée. Garder ce grain de folie qui fait sa force, mais le maîtriser. C’est sans doute une des clés de son succès.