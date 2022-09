"Victor Hugo, ennemi d’État", votre mini-série historique sur La Trois

Redécouvrez sur La Trois les deux premiers épisodes de Victor Hugo, ennemi d’État, la minisérie de drame historique française en 4 épisodes de 52 minutes !

Après avoir découvert la série britannique sur Les Misérables, son œuvre principale avec Notre-Dame de Paris, ne manquez pas la série française sur leur auteur, un des écrivains français les plus importants, à l’origine du romantisme. Les épisodes nous plongent au cœur de la révolution de 1848 qui déchire Paris, lorsque Victor Hugo embrasse la cause du peuple, jusqu’au coup d’État en 1851. La série relate la genèse de Les Misérables, son roman social et philosophique, ainsi que ses conquêtes amoureuses et sa relation avec sa maîtresse Juliette Drouet.