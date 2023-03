Victor Horta versus Art nouveau, au Musée Horta

Le mentor de Victor Horta est l’architecte belge Alphonse Balat (1818-1895). Balat est l’architecte royal qui construit les serres de Laeken et le Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Horta est influencé par le néo-classicisme de Balat quand il conçoit le Pavillon des Passions humaines de Jef Lambeaux en 1892 et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, en 1922, garde la référence classique au palais et au temple dans une époque marquée par l’Art déco, illustrant ainsi un classicisme moderne.