Victor Campenaerts, super-Combatif du Tour de France : "Ce n’était pas du tout un objectif au départ"

Un an après Wout van Aert, Victor Campenaert a été élu super-combatif du Tour de France 2023. Un prix qui vient récompenser les nombreuses échappées du Belge, pour qui le titre de super-combatif n’était pas un objectif au début du Tour.

"C’est vraiment spécial de monter sur le podium des Champs-Élysées, il n’y a pas beaucoup de coureurs qui montent sur ce podium. Mais ce n’était pas du tout un objectif pour moi sur ce Tour de France", explique Campenaerts.

"Mais sur la dernière semaine du Tour, on a roulé vraiment offensif avec l’équipe. Et il y a deux ou trois jours, une journaliste m’a posé une question à propos du super-combatif. À partir de ce moment-là j’ai commencé à me dire que c’était peut-être possible. Donc hier j’ai attaqué avec mon roommate Jasper De Buyst dans cette optique. Et ça a marché."