Victor Boniface s'engage au Bayer Leverkusen : l’Union va toucher le pactole

L’Union Saint-Gilloise va s’en mettre plein les poches ! Victor Boniface, arrivé en provenance du FK Bodø/Glimt, en Norvège, quitte le navire unioniste une petite année seulement après avoir rejoint le club bruxellois.

La direction unioniste a eu le nez fin en attirant le grand attaquant (1m89) à l’été 2022. À l’époque, les vice-champions de Belgique avaient déboursé 2 millions d’euros pour attirer Boniface, une somme conséquente pour un club comme l’Union. Mais Boniface s’est rapidement avéré être un pari gagnant.

La saison dernière, le Nigérian a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives en 55 matches, jouant un rôle très important dans la belle campagne européenne unioniste. Il avait d’ailleurs croisé le chemin du… Bayer Leverkusen en quarts de finale d’Europa. Et il a visiblement séduit les Allemands (1 but au match aller), qui ont réussi à faire signer le buteur.

Selon Fabrizio Romano, le spécialiste mercato, les deux directions seraient tombées d’accord pour un transfert avoisinant les… 20M d’euros (sans bonus). Boniface, qui a passé les traditionnels tests médicaux avec son nouveau club ce samedi, devrait donc rapporter 10x plus qu’il n’a coûté… Un beau cadeau d’adieu !