Victoires de la musique : Angèle face à OrelSan, Juliette Armanet et Clara Luciani

Trois catégories sont soumises au vote du public en ligne, entre le 10 janvier et le 10 février à 20h00 : Chanson originale, Création audiovisuelle et Concert. Dans cette dernière sont nommés trois hommes : Hervé, Ben Mazué et Woodkid.

Dans les catégories "Révélation" sont nommés pour le côté masculin chien noir, Myd et Terrenoire ; et pour le côté féminin L’Impératrice, Barbara Pravi et Silly Boy Blue.

Enfin, deux prix sont d’ores et déjà connus : ceux des albums (masculin et féminin) les plus streamés entre le 1er décembre 2020 et le 19 novembre 2021. Le vainqueur est SCH (Julien Scharzer) pour son album "JVLIVS II" tandis que la gagnante est Aya Nakamura pour "Aya".

Une Victoire d’honneur sera également remise à Jacques Dutronc, dont la carrière a débuté dans les années 1960.