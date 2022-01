Victoires de la musique 2022: les catégories genrées maintenues

Le grand rendez-vous des récompenses de la musique en France, c’est pour ce vendredi 11 février en direct sur France 2. Les nommés sont à présent connus. Parmi eux, Orelsan, Clara Luciani, Juliette Armanet, Angèle ou encore Feu! Chatterton. Trois jours avant, le 8 février, c’est la messe anglaise qui sera dite avec la cérémonie des Brit Awards où, là, la question a été tranchée : fini de distinguer les artistes masculins et les artistes féminines dans les catégories, l’idée est désormais de "faire évoluer la cérémonie pour la rendre aussi inclusive et pertinente que possible et de célébrer les artistes uniquement pour leur musique et leur travail, quel que soit leur genre ou comment ils s’identifient " a déclaré son président Tom March. Sam Smith avait certainement contribué à la décision, lorsqu’en 2019, iel se déclarait non-binaire et avait de ce fait été exclu l’année suivante des catégories genrées. Il avait alors déclaré que "la musique avait toujours été pour lui une question d’union et non de division. Et qu’il attendait avec impatience l’heure où les cérémonies de remises de prix pourraient refléter la société dans laquelle nous vivons". Les précurseurs ont été les MTV Movie Awards qui ont déjà pris la même décision il y a 5 ans.

Mais en posant la question lors de la conférence de presse pour annoncer la liste des nommés aux Victoires de la Musique 2022, Stéphane Espinosa, président des Victoires, a soulevé une autre problématique : "On regarde ce qu’il se passe à l’étranger. Moi je pense que c’est bien de continuer comme on le fait aujourd’hui. C’est important qu’il y ait des catégories féminines parce qu’il y a un combat, pour moi, essentiel. Je ne me souviens plus du chiffre exact mais il y a beaucoup, beaucoup plus d’hommes nommés que de femmes. Le principal combat est d’avoir de plus en plus de productions féminines et on va aussi essayer de s’y employer " s’est-il justifié aux journalistes.