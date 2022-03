Victoire pour les patients : la mucoviscidose restera soignée au MontLégia et à la Citadelle

C’est un dénouement heureux pour les patients atteints de mucoviscidose qui étaient soignés au MontLégia et qui auraient dû être transférés vers l’hôpital de la Citadelle. Un accord entre les deux hôpitaux a été conclu pour leur permettre de continuer à être suivi par leur équipe médicale habituelle au MontLégia.

Il y a un an, la Citadelle avait rompu la convention qui la liait depuis 2003 au MontLégia (et ses prédécesseurs), avec pour conséquence d’obliger les 70 patients suivis dans cet hôpital à se séparer de l’équipe soignante qui les suivait depuis parfois plusieurs années. Les patients et leur famille s’étaient mobilisés et avaient notamment intenté une action en justice pour obtenir la suspension de cette décision.

Finalement, les deux hôpitaux ont donc décidé de travailler de concert pour continuer le suivi des malades sur les deux sites hospitaliers distincts. Dès le 1er avril, chaque institution assurera ainsi la prise en charge de ses propres patients, tout en respectant certains accords de collaboration.