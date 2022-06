Victoire pour le belge Victor Dewulf, lauréat du prix des inventeurs pour son système intelligent de tri des déchets

Les lauréats du Prix de l’inventeur européen 2022 ont été annoncés ce 21 juin à Munich. Parmi 3 finalistes, l’entrepreneur belgo-britannique du recyclage Victor Dewulf (25 ans) sort du lot et remporte le premier prix Young Inventors, avec son associé Peter Hedley (27 ans).

Du garage à l’entreprise

Tout a commencé dans le garage des parents de son camarade, Peter Hedley. Victor Dewulf, jeune diplômé en Master d’ingénierie environnementale et gestion d’entreprise à l’Imperial College de Londres, achète alors un tapis de course sur ebay, pour réaliser le prototype de ce qui deviendra le produit innovant de son entreprise, Recycleye. Le duo part à la recherche de déchets dans les poubelles du voisinage. Il entraîne la machine à distinguer une canette, d’une bouteille en plastique, ou encore d’une bouteille en verre… On était en 2019.

Aujourd’hui, Recycleye a déjà levé plusieurs millions d’euros de financement. Le duo a déployé 17 systèmes de vision et cinq bras robotiques dans de nombreux pays du monde.

Le Young Inventors prize 2022 est destiné aux jeunes inventeurs âgés de 30 ans qui contribuent aux objectifs de Développement durable des Nations Unies. Le Président de l’Office européen des brevets, Antonio Caminos, a motivé le choix de Victor Dewulf et Peter Hedley et de leur société, Recycleye, par le fait qu' "en augmentant la possibilité de recycler les déchets, leur innovation contribue à un monde plus propre pour nous tous et c’est pour récompenser précisément ce type d’entreprise durable que le Young Inventors prize a été créé".