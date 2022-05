Victoire polémique d’Arles sur le score de 22-1 : "Doit-on nous reprocher d’avoir marqué des buts quand cela a été possible ?"

Les critiques et stupeurs ne se sont pas faites attendre au FC Martigues, délaissé à la deuxième place où le président Alain Nersessian a réagi dans la Provence : "C’est un véritable scandale. On est obligé de se poser des questions et de mettre en doute ce résultat. On va attendre de connaître également la réaction, que nous attendons, de la Ligue face à cette parodie de football." Une réaction qui a été envoyée directement après puisque la Ligue Méditerranée de Football a mis sous réserve le score. Le journal l’Equipe a également indiqué que la commission régionale de discipline s’est saisie du dossier.

À Arles, l’entraîneur balaye l’hypothèse du match truqué en pointant du doigt les conditions autour du match : "La rencontre s’est déroulée face à une équipe qui n’avait même pas de gardien. Notre gardien a dû prêter des gants à un joueur de champ adverse." Ensuite, après avoir annoncé la victoire de ses couleurs sans indiquer le score, le club a publié un communiqué sur Facebook : "Toute la semaine, les joueurs arlésiens ont travaillé pour préparer cette rencontre décisive au rythme de quatre séances d’entraînement. […] De nombreuses formations alignent seulement onze joueurs, parfois vétérans, voire cinquantenaires, où donc le niveau est totalement disparate entre les équipes de tête et celle de bas de tableau. Doit-on nous reprocher d’avoir marqué des buts quand cela a été possible ?"