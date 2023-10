Victoire par K.O. de Matthew Irons lors des derniers Blind de The Voice Kids

Pour cette dernière soirée de Blind Auditions de The Voice Kids, nos quatre coachs se retrouvent une dernière fois sur le ring pour leur ultime combat. Matthew est le grand favori de cette soirée, il doit encore dénicher trois talents afin de compléter son équipe. Du côté de Typh Barrow et Black M, il leur manque encore deux talents à récupérer. En ce qui concerne Alice on the Roof, il ne lui reste plus qu’une place dans sa team. 3,2,1… que le combat commence !