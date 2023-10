Victoire par K.O. de Matthew Irons lors des derniers Blind Auditions !

Le groove et l’énergie de Raphaël Lana, la petite star de YouTube, ont envahi le plateau des Blind Auditions. Typh Barrow et Alice on the Roof ont été conquises par sa reprise en français de " Dance Monkey " de Tones and I, mais c’est finalement Typh qui remportera ce duel très animé.

La coach a également réussi à convaincre Evalyn. La jeune hutoise, qui a déjà eu l’occasion de partager un duo avec Lynda Lemay, a interprété avec brio " Le plus fort c’est mon père " de la chanteuse québécoise. Typh Barrow, qui a été très touchée par sa prestation, est très heureuse de récupérer ce douzième talent dans sa team, qui est à présent complète.