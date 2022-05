Victoire insuffisante de la Belgique face à la Turquie, les U17 éliminés de l'Euro

La Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro de football pour les joueurs de moins de 17 ans. Les jeunes Belges ont battu la Turquie 3-1 dans leur dernier match du groupe C, lundi, à Ness Ziona (Israël), mais le partage in extremis de la Serbie sur l'Espagne (1-1) les élimine.

Après un partage 1-1 face à la Serbie et une défaite 2-0 contre l'Espagne, les garçons de David Penneman n'avaient plus leur sort entre leurs mains. Ils devaient battre la Turquie, déjà éliminée, et espérer une défaite serbe face aux Espagnols.

Stanis Idumbo-Muzambo donnait l'avantage aux Belges sur penalty (62e). Jorne Spileers (73e) doublait la mise. Après la réduction du score de Can Uzun (76e), Chemsdine Talbi (77e) fixait le score à 3-1.

Dans le même temps, à Rishon-LeZion, David Mella donnait de l'espoir (76e) aux Belges, mais Jovan Milosevic (88e) égalisait sur penalty en fin de rencontre, qualifiant les Serbes.

L'Espagne termine en tête avec 7 points, devant la Serbie (5 points). La Belgique (4 points) échoue à la troisième place, la Turquie (0) ferme la marche.

Demi-finaliste en 2007, 2015 et 2018, la Belgique avait été éliminée en quarts de finale de la dernière édition, en 2019, battue par les Pays-Bas, vainqueurs des deux dernières éditions. Le tournoi n'avait pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.