Victoire française autour d’une fabuleuse épave en Floride

Parmi les objets identifiés sous l’eau figurent trois canons en bronze ornés d’une fleur de lys. Ainsi qu’une inestimable colonne en marbre, portant le blason du Royaume de France, que Ribault était censé installer à terre pour marquer la souveraineté française.

Depuis sept ans, GME et Pritchett mènent une offensive judiciaire pour exploiter l’épave, probablement riche en nombreuses autres merveilles. Forcée d’admettre que c’était bien le vaisseau amiral de Jean Ribault qui se trouvait sur le fonds marin, ce qu’une cour fédérale a affirmé en juin 2018, la société américaine a concentré ses efforts à tenter d’écarter l’application du Sunken Military Craft Act (SMCA). Ce texte, promulgué par George W. Bush en 2004, reconnaît la souveraineté d’un pays sur ses anciens navires de guerre.

Selon GME et Pritchett, La Trinité transportait des marchandises et des colons vers le Nouveau Monde et n’a pas coulé lors d’un conflit militaire. D’ailleurs, disent-ils, la France et l’Espagne n’étaient pas en guerre. Eh bien si, rétorquent les autorités françaises, par la voix de leur avocat américain, Jim Goold. Il s’appuie sur "la collection remarquable de documents à la Bibliothèque nationale sur le 16e siècle", décrivant en détail l’équipement du trois-mâts, de ses 32 canons jusqu’à ses réserves de poudre. "Nous avons démontré que La Trinité a coulé alors qu’elle était engagée dans une action militaire contre une flotte espagnole", déclare-t-il à l’AFP. Conflit, de surcroît, opposant des protestants à la Couronne catholique d’Espagne.

Il rappelle qu’en quittant Fort Caroline, ainsi qu’était baptisée la colonie française de Floride, Ribault a "informé le commandant français du fort qu’il allait attaquer les Espagnols". Jim Goold a convaincu le tribunal. "La France a présenté suffisamment de preuves irréfutables montrant que La Trinité a sombré en mission militaire non commerciale", relève le juge Winsor dans son arrêt.