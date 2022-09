Victoire finale et maillot blanc pour Evenepoel, Pedersen en vert et Carapaz meilleur grimpeur : les classements finaux de la Vuelta

Ce dimanche, une dernière procession dans les rues de Madrid pour valider les résultats des trois dernières semaines et le maillot rouge de Remco Evenepoel. 97km entre Las Rozas et Madrid qui ont vu la victoire de Juan Sebastian Molano mais n’ont donc pas provoqué de changements au classement général. Evenepoel conserve sa première place devant Enric Mas à 2:02 et Juan Ayuso qui complète le podium à 4:57.

Le maillot vert de meilleur sprinteur reste sur les épaules de Mads Pedersen qui a surclassé la concurrence tout au long de cette Vuelta. Richard Carapaz repart lui avec le maillot blanc à pois bleus de meilleur grimpeur alors que Remco Evenepoel remporte également le classement du meilleur jeune et le maillot blanc.