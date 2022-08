Victoire en ATP : Carlos Alcaraz bat à nouveau un record en tennis

Même s’il n’a pas encore remporté de Grand-Chelem, on peut dire que 2022 est l’année de Carlos Alcaraz. 4e mondial (2e à la race), le jeune joueur espagnol continue de faire tomber les records. Cette fois-ci, il est simplement devenu le joueur à remporter le plus de victoires sur ses 100 premiers matches ATP.

Ne dites plus 73 comme Andy Roddick, mais dites 75 comme Carlos Alcaraz. Le jeune joueur espagnol est devenu le joueur qui a remporté le plus de victoires lors de ses 100 premières rencontres de tennis ATP comme l’a montré "Jeu, Set et Maths", le compte de tennis qui répertorie bon nombre de statistiques.

Un classement qu’il domine donc avec pas mal de grands noms, parmi lesquels John McEnroe (72 victoires), André Agassi (70 victoires) ou encore Mats Wilander (70 victoires).

Sur les huit premiers joueurs de ce classement, seuls deux autres joueurs n’ont pas remporté de tournoi du Grand Chelem lors de leur carrière (Jo-Wilfried Tsonga et José Luis Clerc). A lui de ne pas devenir le 3e joueur.