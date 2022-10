Victoire des zadistes : fin de l’occupation du parc de la Chartreuse à Liège

A Liège, après 6 mois d’occupation du parc de la Chartreuse, les militants écologistes peuvent crier victoire. Un accord a été conclu entre la ville, les occupants du site, l’association "un air de Chartreuse" et Matexi. Le promoteur abandonne son projet immobilier dans cette zone boisée. Un accord quasi inespéré pour les militants qui avaient transformé le parc en ZAD comme on dit, en "zone à défendre". Soutenus par les riverains, les zadistes avaient construit sur place barricades et cabanes en bois. Suite à l’accord, ils ont commencé à quitter les lieux et à tout démonter.

On démonte tout, on remballe, on nettoie

Rili, militant zadiste, se débarrasse de plusieurs planches :"ça, c’était l'"ambazad" comme on l’avait appelée, notre représentation permanente à la Chartreuse. On démonte tout. Le but, c’est de laisser en paix la forêt et de dégager un maximum. Avec la volonté de voir avec les riverain(e) s ce qui peut rester utile au lieu : quelques bancs… Le mot d’ordre : on remballe, on nettoie."