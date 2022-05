Victoire de l’Ukraine à l’Eurovision : une victoire sans grand suspense selon Jérôme de Warzée

Le dimanche 16 mai se déroulait la finale de l’Eurovision. Le concours européen s’est clôturé sur la victoire de l’Ukraine… Chose prévisible selon Jérôme de Warzée…

"Quel suspense ! Ah, moi, ça m’a rappelé un bon vieux Colombo ! On connaît toute la trame depuis le début, et puis, on explique pendant des heures la façon machiavélique dont le crime a été commis…"