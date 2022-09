Victoire de Giorgia Meloni aux législatives italiennes : qu’est-ce que le "post-fascisme" ?

“Le néo-fascisme fait partie de sa trajectoire personnelle et politique. Elle et son entourage sont partis de cette mouvance et donc il la représente dans l'espace politique et médiatique. Il y a même pour elle et son entourage, un certain esprit de revanche. Dans un de ses derniers discours, elle a dit que, si elle gagnait, les gens allaient enfin pouvoir s’exprimer publiquement sans avoir honte ou peur de perdre leur travail. Elle est dans un esprit de revanche d’une minorité opprimée.”

Giorgia Meloni sait qu’il y a une certaine nostalgie du fascisme parmi certains segments de la population italienne. “Il y a eu une banalisation du passé fasciste en Italie depuis les années 90.” Cette banalisation lui permet de ne pas renier complètement cet héritage.

Le terme post-fascisme est d'ailleurs utilisé pour souligner cette continuité, cette filiation bien réelle.