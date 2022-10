Victoire avec la manière, noyau large, jeunesse : Simon Mignolet satisfait du succès contre Malines

Au-delà de la victoire, Jorne Spileers (17 ans) ? "C’est à nouveau un jeune qui vient du Club et qui montre ses qualités. Il a du talent. Il a fait plus que jouer son match. C’est encore un joueur en plus pour notre noyau qui est déjà très large. Il y avait quelques joueurs blessés ou malades et avec tous les matches qu’on joue, il faut avoir un noyau large. C’est important. Même avec deux ou trois absents, on a le noyau pour continuer à jouer de la même manière. Chaque joueur qui rentre dans le onze fait son boulot. Nusa n’a appris que dix minutes avant le coup d’envoi qu’il allait jouer. Les jeunes d’ici ont les qualités pour évoluer à ce niveau."



Le Club peut se tourner sereinement vers la Ligue des Champions, où il a une première place à défendre. "On ne pouvait pas déjà penser à ce match contre l’Atletico, sinon on n’aurait pas gagné cette rencontre. C’est important de gagner parce qu’on a déjà quelques points de retard sur les autres clubs (Antwerp et Genk notamment, ndlr). Maintenant on peut se tourner vers le prochain match, qui est à nouveau un grand match".