Victimes indirectes du 22 mars : "Nous sommes les oubliés des attentats"

Et malgré cette présence, ce soutien apporté tout au long de la convalescence de son frère, Jessie se sent oubliée, pas prise en considération. "On n’existe pas", constate-t-elle. "On n’était pas sur les lieux, c’est vrai, mais on a récupéré quelqu’un qui n’est plus la même personne et on doit l’accepter. Nous aussi, on a changé et on doit avancer".

Le frère et la sœur

Aujourd’hui, de nombreuses difficultés ont été surmontées. Le frère et la sœur profitent de ce lien qui existe entre eux. Jessie Manzanza, tout sourire, nous décrit leur relation : "Je suis contente de le voir, je suis contente de pouvoir me prendre la tête avec lui. Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir dire ça. On n’imagine pas la vie sans nos êtres chers tout simplement".

La prochaine grande étape pour cette famille sera le procès qui se tiendra à partir de septembre 2022. Jessie aimerait s’y rendre tous les jours. Christian se prépare à l’effervescence que provoquera le procès, mais ne compte pas y assister quotidiennement.