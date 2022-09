Victimes collatérales d’un mégaprojet immobilier, une poignée d’habitants d’Ottignies menacés d’expropriation

Pour Christiane, l’idée de devoir partir est d’autant plus difficile à supporter que sa fille habite un peu plus loin dans la rue. Leurs jardins communiquent et les petits-enfants vont et viennent.

"On parle d’une histoire familiale, d’un patrimoine, d’un héritage, dit Marouane, le beau-fils de Christiane. Et on parle aussi d’un droit fondamental qui est le droit de propriété. On est quand même en droit, ici en Belgique, d’avoir un bien qu’on aimerait conserver ou léguer à ses enfants. A l’heure actuelle, supposons qu’on veuille nous exproprier, vu l’emballement des prix du marché, il serait très difficile de retrouver quelque chose de similaire."