Victimes civiles en Ukraine : 250 ou 2000 ? La guerre des chiffres

Faisant partie de la stratégie globale de l’armée ukrainienne, cet appel, du ministère de la Défense ukrainien, aux mères de soldats russes capturés, à venir les chercher sur le terrain, pour les ramener en Russie. Les femmes sont invitées à se rendre en Pologne puis à entrer en Ukraine. " Vous allez être accueillies et raccompagnées à Kiev où votre fils vous sera rendu […] A la différence des fascistes de Poutine, nous les Ukrainiens, ne faisons pas la guerre contre les mères et leurs enfants capturés ", ajoute le communiqué du ministère, faisant allusion aux mères de soldats russes mobilisées pour faire revenir leurs fils de Tchétchénie, pendant les guerres des années 1990 et 2000.

" Tout cela fait partie de la propagande de guerre classique, explique Nina Bachkatov, spécialiste de la Russie, cela se passe comme ça dans toutes les guerres. Les Ukrainiens ont intérêt à gonfler les chiffres des pertes ennemies, tandis que les Russes donnent sans doute des décomptes inférieurs, pour communiquer en leur faveur sur ces "opérations militaires en Ukraine". Cela dit, 500 homme tués au combat en une semaine, c'est énorme".

Des morts par centaines, aussi du côté russe

Et il faut s’attendre au pire, comme le souligne aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian : " Rappelez-vous Alep, Grozny, a-t-il dit, faisant référence à ces deux villes de Syrie et de Tchétchénie, anéanties par les bombes russes ces dernières années. La guerre fait des centaines de morts, aussi du côté russe ". Son homologue russe Antony Blinken qualifie " d’ahurissant " le bilan humain de l’invasion russe, dans laquelle les cibles visées " ne sont pas des cibles militaires ".

Une enquête de la CPI pour crimes de guerre ?

Signe de la grande inquiétude la communauté internationale quant au sort réservé aux populations civiles, à l’initiative du Royaume-Uni, la Belgique ainsi qu’un certain nombre d’autres pays vont demander au procureur de la Cour pénale internationale de La Haye d’ouvrir une enquête sur les présumés crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui auraient été commis en Ukraine depuis 2013. Le procureur de la CPI a déjà chargé son équipe d’explorer toutes les possibilités pour préserver les éléments de preuve.

Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent depuis quelques jours l’utilisation de bombes à sous-munitions, interdites par la convention d’Oslo depuis 2010, dans les zones civiles et évoquent, photos à l’appui, des crimes de guerre.

Le pire est à venir

Selon les analyses des experts, il est quasiment certain que les Russes vont assiéger la capitale Kiev, et dans ce cas, le nombre de victimes civiles et militaires sera très élevé. Cette crainte est partagée par le Pentagone qui redoute une multiplication des victimes civiles en Ukraine. " Nous anticipons un usage accru de l’artillerie quand ils s’approcheront des centres urbains et quand ils tenteront de les encercler, a indiqué un haut responsable sous couvert de l’anonymat. C’est typique d’un siège. Quand on veut encercler un centre urbain et le soumettre, le forcer à capituler, l’artillerie devient une arme très utile, ajoutant : Ce qui nous inquiète, c’est qu’en devenant plus agressifs, ils deviennent moins précis et moins sélectifs dans leurs frappes ".

Preuve, s'il en faut vraiment, de la grande peur des familles ukrainiennes face aux bombardements et à l’avancée des forces russes, un million de personnes ont déjà fui le pays depuis le début de l’offensive, selon le Haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés.