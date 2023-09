Victime du vol de ses cartes bancaires, Jean-Marc se heurte à l’intransigeance des banques Belfius et Axa

J’ai certainement été épié pendant que je formais le code pour la consigne.

Nous vous avons raconté il y a quelques semaines la mésaventure de Jean-Marc dans une salle de sport bruxelloise. Il a utilisé son code de carte bancaire pour fermer la consigne dans laquelle il laissait ses vêtements et son portefeuille. Quand il s’est rhabillé après le sport, tout semblait normal. Mais le lendemain matin, en ouvrant son portefeuille, il s’aperçoit que ses cartes ont disparu et que plus de 6000 euros de retraits et de dépenses ont été réalisés sur ses comptes.

"J’ai certainement été épié pendant que je formais le code pour la consigne, conclut Jean-Marc. Le voleur a ouvert le casier, pris les cartes, remis le portefeuille pour ne pas éveiller les soupçons, et est allé se servir. J’ai été un peu imprudent, évidemment, mais de là à parler de négligence grave…"

C’est pourtant bien la position des banques Belfius et Axa, qui estiment que Jean-Marc s’est montré "gravement négligeant" en permettant à quelqu’un de prendre ainsi connaissance de son code bancaire. Elles refusent de le rembourser sur la base du code de droit économique belge.

Aux termes de cette loi, sont notamment considérées comme des négligences graves dans le chef du titulaire de la carte bancaire : "le fait de noter son code PIN sous forme aisément reconnaissable sur sa carte ou sur un document conservé avec sa carte". Utiliser son code bancaire pour fermer une armoire à la piscine ou à la salle de sport équivaudrait donc à écrire son code sur sa carte ou sur un papier conservé avec sa carte. C’est en tout cas l’interprétation des banques.