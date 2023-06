Victime des inondations de juillet 2021, Bernadette se considère comme une réfugiée climatique

Elle fait partie des victimes des inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021. À l’époque, Bernadette est contrainte de quitter sa maison de Chaudfontaine. Aujourd’hui, après avoir trouvé un logement à quelques kilomètres de là, Bernadette considère qu’elle est une réfugiée climatique. "Tous potentiellement habitant la Belgique ou d’autres pays favorisés, il peut nous arriver des catastrophes qui vont nous mettre sur la route."

Une zone de guerre

L’eau qui monte à 2 mètres de haut, les châssis qui cèdent, l’impuissance face aux éléments, Bernadette se souvient de tout. "Beaucoup de gens avaient l’impression qu’on était dans une zone de guerre", décrit-elle. Elle se remémore ses allers-retours incessants entre les rez-de-chaussée et l’étage pour tenter de mettre ses affaires les plus précieuses à l’abri. La solidarité et le sens du dévouement aussi, comme quand elle a vu débarquer neuf personnes de Gand pour l’aider, "une vraie tornade blanche". Pour elle, le constat est sans appel : elle est une réfugiée climatique. "Ça fait une 10aine d’années que j’ai conscience du dérèglement climatique et de toutes les catastrophes possibles. Mais pour moi, ça faisait partie du futur. Et là, je me suis rendu compte que non, c’était pour moi aussi."

"On est tous concernés, dès aujourd’hui"

Aujourd’hui, elle espère que son histoire et celle de tant d’autres permettra d’éveiller les consciences. "J’ai déménagé à 10 km, dans une ville que je connaissais déjà, où j’avais un réseau. Mais il est clair que les catastrophes climatiques touchent d’abord les pays les plus fragiles. Ils ont vécu des catastrophes bien pires que celle que moi j’ai vécues", nuance-t-elle. "Je ne peux pas espérer m’en sortir moi toute seule. Je pense qu’on est tous concernés et dès aujourd’hui."