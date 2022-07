Victime de viol, Laure raconte ce qu'elle a subi dans la pièce de théâtre "Un fait divers"

"On vit des choses… C'est surréaliste parfois, ce qu'on nous dit, ce qu'on vit. On se dit : 'C'est pas possible, il faut en faire quelque chose.'" Et c'est ce que Laure Chartier a décidé de faire du viol qu'elle a subi. Le transformer en pièce de théâtre pour sensibiliser à toutes les démarches de prise en charge après un viol. Avec Aurélie Trivillin et Sania Tombosoa, elle forme le collectif Le Brame de la Biche et monte la pièce "Un Fait Divers" dans laquelle elle décrit et interprète les policiers, la gynéco et son kit viol, les avocats, l'horrible psy, les amis, les parents, la trithérapie, le jugement…